W Madrycie w Hiszpanii Real pokonał Sevillę 4:1 w meczu dziewiątej kolejki La Ligi. Kylian Mbappé zdobył dwie bramki, a strata madrytczyków do liderującej w tabeli Barcelony zmniejszyła się do sześciu punktów.

Dwa gole przed przerwą

Jak podaje Interia Sport, w 30. minucie wynik otworzył Arda Güler, który uderzył pod poprzeczkę z linii pola karnego. Siedem minut później Mbappé wyszedł sam na sam z bramkarzem Odysséasem Vlachodimosem, minął go i posłał piłkę do pustej bramki.

Pod koniec pierwszej połowy Sevilla mogła zmniejszyć stratę. Rubén Vargas oddał niski strzał tuż obok słupka, ale bramkarz Realu Thibaut Courtois obronił piłkę.

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Rzut karny Mbappé i odpowiedź Sevilli

Po przerwie Real domagał się rzutu karnego po zdarzeniu z udziałem Endricka, jednak arbiter odgwizdał przewinienie Brazylijczyka. W 63. minucie gospodarze mimo to otrzymali prawo do jedenastki: Mbappé wykorzystał ją strzałem w stylu panenki.

W 80. minucie Manuel Bueno zdobył jedyną bramkę dla Sevilli. Zaledwie dwie minuty później Yan Diomande przywrócił Realowi trzybramkowe prowadzenie i ustalił wynik końcowy na 4:1. W następnej kolejce madrycka drużyna ma zagrać z Barceloną na Camp Nou.

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