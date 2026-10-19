В Мадриде, Испания, «Реал» обыграл «Севилью» со счётом 4:1 в матче девятого тура Ла Лиги. Килиан Мбаппе оформил дубль, а отставание мадридцев от лидирующей в турнирной таблице «Барселоны» сократилось до шести очков.

Два гола до перерыва

Как сообщает Interia Sport, счёт на 30-й минуте открыл Арда Гюлер, пробив под перекладину с линии штрафной площади. Через семь минут Мбаппе вышел один на один с вратарём Одиссеасом Влаходимосом, обыграл его и отправил мяч в пустые ворота.

В конце первого тайма «Севилья» могла сократить отставание. Рубен Варгас низом пробил рядом со штангой, однако вратарь «Реала» Тибо Куртуа отбил мяч.

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Пенальти Мбаппе и ответ «Севильи»

После перерыва «Реал» просил назначить пенальти за эпизод с участием Эндрика, однако арбитр зафиксировал нарушение со стороны бразильца. На 63-й минуте хозяева всё же получили право на одиннадцатиметровый: Мбаппе реализовал его ударом паненкой.

На 80-й минуте Мануэль Буэно забил единственный мяч «Севильи». Уже через две минуты Ян Диоманде восстановил преимущество «Реала» в три гола и установил окончательный счёт — 4:1. В следующем туре мадридская команда должна сыграть с «Барселоной» на «Камп Ноу».

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