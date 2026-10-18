В английском Нортгемптоне «Нортгемптон Сейнтс» обыграл валлийский «Кардифф» со счетом 28:12 в матче первого тура Кубка чемпионов. Хозяева стали единственной английской командой, одержавшей победу в стартовом раунде турнира, сообщает BBC Sport.

Преимущество хозяев до перерыва

На стадионе Franklin's Gardens «Нортгемптон» повел 14:0 еще в первом тайме. Джеймс Патер открыл счет, завершив атаку поддерживающим рывком, а Тоби Тейм занес вторую попытку хозяев примерно на 20-й минуте.

Игра проходила в сложных условиях, из-за которых обе команды допускали ошибки. Восьмой номер «Нортгемптона» Каллум Чик и лок «Кардиффа» Том Манз потеряли мяч при попытках приземлить его в зачетном поле соперника.

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«Кардифф» сократил отставание

После перерыва «Кардифф», вернувшийся в главный европейский клубный турнир после двух сезонов в Кубке вызова, сократил отставание благодаря попыткам Гарри Милларда и Мейсона Грейди. На 60-й минуте счет стал 14:12: до этого флай-хав «Сейнтс» Антони Белло получил желтую карточку за нарушение во время борьбы за мяч.

Однако «Нортгемптон» быстро восстановил преимущество — Джордж Хенди занес попытку, а Патер ее реализовал. Позднее Хенди также остановил Джоша Адамса, не позволив игроку «Кардиффа» приземлить мяч в зачетном поле.

Четыре попытки без бонуса

На 78-й минуте Фрейзер Дингволл занес четвертую попытку хозяев. Однако «Нортгемптон» не смог оформить пятую, которая принесла бы команде бонусное очко. В следующем матче Кубка чемпионов английский клуб в декабре сыграет на выезде против «Стад Франсе», тогда как «Кардифф» примет дома «Бат».

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