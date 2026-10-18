Нортгемптон переміг Кардіфф 28:12 у стартовому турі Кубка чемпіонів — BBC Sport

В англійському Нортгемптоні «Нортгемптон Сейнтс» обіграв валлійський «Кардіфф» із рахунком 28:12 у матчі першого туру Кубка чемпіонів. Господарі стали єдиною англійською командою, яка здобула перемогу в стартовому раунді турніру, повідомляє BBC Sport.

Перевага господарів до перерви

На стадіоні Franklin's Gardens «Нортгемптон» повів 14:0 ще в першому таймі. Джеймс Патер відкрив рахунок, завершивши атаку підтримувальним ривком, а Тобі Тейм заніс другу спробу господарів приблизно на 20-й хвилині.

Гра проходила за складних умов, через які команди припускалися помилок. Восьмий номер «Нортгемптона» Каллум Чик і лок «Кардіффа» Том Манз втратили м’яч у спробах приземлити його в заліковому полі суперника.

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Кардіфф скоротив відставання

Після перерви «Кардіфф», який повернувся до головного європейського клубного турніру після двох сезонів у Кубку виклику, скоротив відставання завдяки спробам Гаррі Мілларда та Мейсона Ґрейді. На 60-й хвилині рахунок став 14:12: перед цим флай-хав «Сейнтс» Антоні Белло отримав жовту картку за порушення під час боротьби за м’яч.

Втім, «Нортгемптон» швидко відновив перевагу — Джордж Генді заніс спробу, а Патер реалізував її. Згодом Генді також зупинив Джоша Адамса, не давши гравцеві «Кардіффа» приземлити м’яч у заліковому полі.

Чотири спроби без бонусу

На 78-й хвилині Фрейзер Дінґволл заніс четверту спробу господарів. Однак «Нортгемптон» не зміг оформити п’яту, яка принесла б команді бонусне очко. У наступному матчі Кубка чемпіонів англійський клуб у грудні зіграє на виїзді проти «Стад Франсе», тоді як «Кардіфф» удома прийматиме «Бат».

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