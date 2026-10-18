北安普顿在冠军杯首轮以28比12击败卡迪夫——BBC体育

在英格兰北安普顿，北安普顿圣徒队在冠军杯首轮比赛中以28比12击败威尔士的卡迪夫队。主队成为赛事首轮中唯一获胜的英格兰球队，BBC体育报道。

主队半场前占据优势

在富兰克林花园球场，北安普顿在上半场便以14比0领先。詹姆斯·帕特尔通过一次跟进跑动完成进攻，率先得分；托比·泰姆则在约第20分钟完成主队的第二次达阵。

比赛在艰难的条件下进行，双方因此都出现失误。北安普顿8号卡勒姆·奇克和卡迪夫锁球队员汤姆·曼兹在试图将球压在对手得分区时丢失了球。

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卡迪夫缩小差距

中场休息后，卡迪夫在挑战杯征战两个赛季后重返欧洲顶级俱乐部赛事，并凭借哈里·米拉德和梅森·格雷迪的达阵缩小了差距。第60分钟，比分变为14比12：此前，圣徒队的传接锋安东尼·贝洛在争球时犯规，领到黄牌。

不过，北安普顿很快恢复领先优势——乔治·亨迪完成达阵，帕特尔将其转换得分。随后，亨迪还阻止了乔什·亚当斯，未让这名卡迪夫球员在得分区内将球压地。

四次达阵未获奖励分

第78分钟，弗雷泽·丁格沃尔完成主队第四次达阵。然而，北安普顿未能完成第五次达阵，而那将为球队带来一个奖励积分。在下一场冠军杯比赛中，这支英格兰俱乐部将于12月客场对阵法兰西体育场队，而卡迪夫将在主场迎战巴斯队。

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