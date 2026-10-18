Польская теннисистка Мартына Кубка и нидерландка Изабель Хаверлаг выиграли парный турнир WTA 125 в итальянском Роверето. По данным Interia Sport, в финале первая сеяная пара обыграла чешек Анну Сискову и Доминику Салкову со счетом 6:1, 6:2.

Финал продлился менее 53 минут

Решающий матч длился 52 минуты 52 секунды. Кубка и Хаверлаг не проиграли ни одного гейма на своей подаче. Первый гейм они выиграли всухую, во втором сделали брейк, а затем отыгрались со счета 0:40, выиграв четыре розыгрыша подряд.

До конца матча польско-нидерландский дуэт выиграл все свои геймы на подаче. Соперницы Кубки и Хаверлаг взяли лишь три гейма.

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Второй титул WTA 125 в карьере

Для Кубки этот трофей стал пятым титулом в парном разряде в этом сезоне. В то же время это ее первый титул WTA 125 в этом году и второй в карьере на турнирах такой категории.

Перед финалом Кубка уступила Салковой в полуфинале одиночного разряда. Полька выиграла первый сет 6:1, но проиграла следующие два — 5:7, 3:6. Салкова перед парным финалом также сыграла решающий матч одиночного турнира, в котором уступила Бьянке Андрееску — 6:7 (2), 2:6.

После понедельничного обновления рейтинга Кубка должна занять 117-е место в парном рейтинге WTA и стать второй польской теннисисткой в этом зачете после Катажины Питер.

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