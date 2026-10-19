Polski trener Maciej Kędziorek tymczasowo objął Dynamo Kijów po zwolnieniu Ihora Kostiuka. Decyzję podjęto po porażce stołecznego klubu z Polissią Żytomierz 1:3 w dziewiątej kolejce ukraińskiej Premier-lihi.

Zmiana trenera po meczu z Polissią

Jak informuje Interia Sport, prezes Dynama Ihor Surkis podjął decyzję o zwolnieniu Kostiuka ze stanowiska głównego trenera wkrótce po meczu. Kędziorek, który pracował jako jeden z asystentów w sztabie szkoleniowym, będzie pełnił obowiązki trenera zespołu w najbliższych meczach UPL, w tym w spotkaniu z Kudriwką 23 października.

Po dziewięciu meczach ligowych Dynamo zajmuje trzecie miejsce. Zespół raz zremisował i dwukrotnie przegrał, a jego strata do lidera, Szachtara Donieck, wynosi osiem punktów. Od drugiej Polissii kijowian dzieli sześć punktów.

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Doświadczenie Kędziorka

46-letni Kędziorek dołączył do sztabu szkoleniowego Dynama w sierpniu 2025 roku. Przed pracą w Kijowie był asystentem w polskich klubach Raków, Arka i Lech. Jako główny trener Polak pracował w Radomiaku: na przełomie 2023 i 2024 roku poprowadził zespół w 17 meczach Ekstraklasy.

W poprzednim sezonie Dynamo zajęło czwarte miejsce w mistrzostwach Ukrainy. Klub wywalczył miejsce w kwalifikacjach Ligi Europy dzięki zwycięstwu w finale Pucharu Ukrainy, jednak w obecnym sezonie nie zdołał awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji, przegrywając z Qarabağiem w trzeciej rundzie eliminacji.

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