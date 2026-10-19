Польский тренер Мацей Кендзёрек временно возглавил киевское «Динамо» после увольнения Игоря Костюка. Решение приняли после поражения столичного клуба от житомирского «Полесья» со счётом 1:3 в девятом туре украинской Премьер-лиги.

Смена тренера после матча с «Полесьем»

Как сообщает Interia Sport, президент «Динамо» Игорь Суркис принял решение уволить Костюка с должности главного тренера вскоре после игры. Кендзёрек, работавший одним из ассистентов в тренерском штабе, будет исполнять обязанности наставника команды в ближайших матчах УПЛ, в частности во встрече с «Кудровкой» 23 октября.

После девяти матчей чемпионата «Динамо» занимает третье место. Команда один раз сыграла вничью и дважды проиграла, а её отставание от лидера — донецкого «Шахтёра» — составляет восемь очков. От «Полесья», идущего вторым, киевлян отделяют шесть очков.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Опыт Кендзёрка

46-летний Кендзёрек присоединился к тренерскому штабу «Динамо» в августе 2025 года. До работы в Киеве он был ассистентом в польских клубах «Ракув», «Арка» и «Лех». В качестве главного тренера поляк работал в «Радомяке»: на рубеже 2023 и 2024 годов он провёл с командой 17 матчей в Экстракласе.

В прошлом сезоне «Динамо» финишировало четвёртым в чемпионате Украины. Клуб получил место в квалификации Лиги Европы благодаря победе в финале Кубка Украины, однако в нынешнем сезоне не смог пробиться в лиговый этап Лиги конференций, уступив «Карабаху» в третьем отборочном раунде.

Читай нас в