Тренер Мацей Кендзьорек тимчасово очолив Динамо Київ — Interia Sport

Польський тренер Мацей Кендзьорек тимчасово очолив київське «Динамо» після звільнення Ігоря Костюка. Рішення ухвалили після поразки столичного клубу від житомирського «Полісся» з рахунком 1:3 у дев’ятому турі української Прем’єр-ліги.

Зміна тренера після матчу з Поліссям

Як повідомляє Interia Sport, президент «Динамо» Ігор Суркіс ухвалив рішення звільнити Костюка з посади головного тренера невдовзі після гри. Кендзьорек, який працював одним з асистентів у тренерському штабі, виконуватиме обов’язки наставника команди в найближчих матчах УПЛ, зокрема у зустрічі з «Кудрівкою» 23 жовтня.

Після дев’яти матчів чемпіонату «Динамо» посідає третє місце. Команда один раз зіграла внічию та двічі програла, а її відставання від лідера — донецького «Шахтаря» — становить вісім очок. Від «Полісся», яке йде другим, киян відділяють шість пунктів.

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Досвід Кендзьорека

46-річний Кендзьорек приєднався до тренерського штабу «Динамо» в серпні 2025 року. До роботи в Києві він був асистентом у польських клубах «Ракув», «Арка» та «Лех». Як головний тренер поляк працював у «Радом’яку»: на межі 2023 і 2024 років він провів із командою 17 матчів в Екстракласі.

Минулого сезону «Динамо» фінішувало четвертим у чемпіонаті України. Клуб отримав місце у кваліфікації Ліги Європи завдяки перемозі у фіналі Кубка України, однак у нинішньому сезоні не зміг пробитися до лігового етапу Ліги конференцій, поступившись «Карабаху» в третьому раунді відбору.

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