Polska tenisistka Maja Chwalińska wycofała się z turnieju WTA 500 w Ningbo, wskazując jako powód uraz mięśni lewego uda. W pierwszym meczu 25-letnia zawodniczka miała zmierzyć się z rodaczką Katarzyną Kawą, jednak to spotkanie nie odbędzie się, informuje Interia Sport.

Zastępstwo w drabince głównej

Miejsce Chwalińskiej w drabince głównej zajęła Daria Snigur, która dostała się do turnieju jako lucky loser. To ukraińska tenisistka zagra przeciwko Kawie. Wcześniej Kawa pokonała Snigur w finale kwalifikacji po kontuzji rywalki.

W Ningbo w drabince głównej pozostają także Kawa oraz Iga Świątek, rozstawiona z numerem drugim. Pierwszą rywalką Świątek miała zostać zwyciężczyni meczu między Marie Bouzkovą a Kamilą Rachimową.

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Tytuł w Wuhanie

W przeddzień turnieju Chwalińska zdobyła pierwszy w karierze tytuł w głównym cyklu WTA, wygrywając Wuhan Open kategorii WTA 1000. W finale pokonała Brytyjkę Sonay Kartal wynikiem 2:6, 6:4, 6:2.

Według danych publikacji Chwalińska rozegrała w Wuhanie siedem meczów w ciągu sześciu dni: sześć w singlu i jeden w deblu. Po zwycięstwie w Wuhan Open awansowała na 11. miejsce światowego rankingu.

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