Brytyjska tenisistka Sonay Kartal została numerem 1 w Wielkiej Brytanii po awansie do finału turnieju WTA 1000 Wuhan Open w Wuhanie w Chinach. W decydującym meczu 24-letnia zawodniczka przegrała z Polką Mają Chwalińską w trzech setach — 2:6, 6:4, 6:2, informuje Sky Sports.

W wyniku występu w Wuhanie Kartal awansowała na 50. miejsce w rankingu WTA. Została drugą brytyjską tenisistką po Johannie Koncie, której udało się zagrać w finale turnieju kategorii WTA 1000.

Zwycięstwa nad rywalkami z czołówki

W drodze do finału Kartal pokonała mistrzynię olimpijską z Tokio Belindę Bencic, dwukrotną finalistkę turniejów Wielkiego Szlema Jasmine Paolini, szóstą rakietę świata Elinę Switolinę oraz byłą mistrzynię Roland Garros Jelenę Ostapenko.

Po finale Kartal powiedziała, że jej zespół pomógł jej wrócić do zdrowego stanu i formy fizycznej. Tenisistka wyraziła również nadzieję, że będzie mogła zagrać jeszcze w wielu takich finałach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Powrót po kontuzji

Kartal wznowiła występy dopiero w ubiegłym miesiącu po sześciomiesięcznej przerwie spowodowanej złamaniem przeciążeniowym kręgosłupa. W marcu wycofała się z meczu czwartej rundy turnieju w Indian Wells przeciwko Jelenie Rybakinie, po czym miała najdłuższą przerwę w karierze.

Długa nieobecność pozwala zawodniczce przez następne 12 miesięcy korzystać z chronionego rankingu przy udziale w turniejach. Kartal oświadczyła, że rehabilitacja była trudna, a do końca sezonu zamierza pracować nad formą fizyczną i elementami gry wymagającymi poprawy.

W najbliższym czasie Brytyjka może opuścić Japan Open w Osace, aby zregenerować się po występie w Wuhanie. Następnie rozważa udział w turniejach WTA 500 lub WTA 250 w Chinach, Hongkongu i Indiach.

Czytaj nas na