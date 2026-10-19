Британская теннисистка Сонай Картал стала первой ракеткой Великобритании после выхода в финал турнира WTA 1000 Wuhan Open в Ухане, Китай. В решающем матче 24-летняя спортсменка уступила польке Мае Хвалинской в трёх сетах — 2:6, 6:4, 6:2, сообщает Sky Sports.

По итогам выступления в Ухане Картал поднялась на 50-е место рейтинга WTA. Она стала второй британской теннисисткой после Йоханны Конты, которой удалось сыграть в финале турнира категории WTA 1000.

Победы над соперницами из топа

На пути к финалу Картал победила олимпийскую чемпионку Токио Белинду Бенчич, двукратную финалистку турниров Grand Slam Жасмин Паолини, шестую ракетку мира Элину Свитолину и бывшую чемпионку Roland Garros Елену Остапенко.

После финала Картал сказала, что её команда помогла ей вернуться к здоровому состоянию и физической форме. Теннисистка также выразила надежду, что сможет сыграть ещё во многих таких финалах.

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Возвращение после травмы

Картал возобновила выступления только в прошлом месяце после шестимесячного перерыва из-за стрессового перелома спины. В марте она снялась с матча четвёртого круга турнира в Индиан-Уэллсе против Елены Рыбакиной, после чего у неё была самая длительная пауза в карьере.

Длительное отсутствие позволяет спортсменке в течение следующих 12 месяцев использовать защищённый рейтинг для участия в турнирах. Картал заявила, что реабилитация была сложной, а до конца сезона она намерена работать над физической формой и элементами игры, которые требуют улучшения.

В ближайшее время британка может пропустить Japan Open в Осаке, чтобы восстановиться после выступления в Ухане. Далее она рассматривает участие в турнирах WTA 500 или WTA 250 в Китае, Гонконге и Индии.

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