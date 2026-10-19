Тенісистка Картал стала №1 Британії після фіналу в Ухані — Sky Sports News

Британська тенісистка Сонай Картал стала першою ракеткою Великої Британії після виходу до фіналу турніру WTA 1000 Wuhan Open в Ухані, Китай. У вирішальному матчі 24-річна спортсменка поступилася польці Майї Хвалінській у трьох сетах — 2:6, 6:4, 6:2, повідомляє Sky Sports.

За підсумками виступу в Ухані Картал піднялася на 50-те місце рейтингу WTA. Вона стала другою британською тенісисткою після Йоганни Конти, якій вдалося зіграти у фіналі турніру категорії WTA 1000.

Перемоги над суперницями з топу

На шляху до фіналу Картал перемогла олімпійську чемпіонку Токіо Белінду Бенчич, дворазову фіналістку турнірів Grand Slam Жасмін Паоліні, шосту ракетку світу Еліну Світоліну та колишню чемпіонку Roland Garros Єлену Остапенко.

Після фіналу Картал сказала, що її команда допомогла їй повернутися до здорового стану та фізичної форми. Тенісистка також висловила сподівання, що зможе зіграти ще в багатьох таких фіналах.

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Повернення після травми

Картал відновила виступи лише минулого місяця після шестимісячної перерви через стресовий перелом у спині. У березні вона знялася з матчу четвертого кола турніру в Індіан-Веллсі проти Єлени Рибакіної, після чого мала найдовшу паузу в кар'єрі.

Тривала відсутність дозволяє спортсменці протягом наступних 12 місяців використовувати захищений рейтинг для участі в турнірах. Картал заявила, що реабілітація була складною, а до кінця сезону вона має намір працювати над фізичною формою та елементами гри, які потребують поліпшення.

Найближчим часом британка може пропустити Japan Open в Осаці, щоб відновитися після виступу в Ухані. Далі вона розглядає участь у турнірах WTA 500 або WTA 250 у Китаї, Гонконзі та Індії.

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