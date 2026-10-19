Польская теннисистка Майя Хвалиньская снялась с турнира WTA 500 в Нинбо, указав причиной травму мышц левого бедра. В стартовом матче 25-летняя спортсменка должна была встретиться с соотечественницей Катажиной Кавой, однако эта игра не состоится, сообщает Interia Sport.

Замена в основной сетке

Место Хвалиньской в основной сетке заняла Дарья Снигур, попавшая на турнир в статусе lucky loser. Именно украинская теннисистка сыграет против Кавы. Ранее Кава победила Снигур в финале квалификации после травмы соперницы.

В Нинбо в основной сетке также остаются Кава и Ига Свёнтек, посеянная под вторым номером. Первой соперницей Свёнтек должна была стать победительница матча между Марией Боузковой и Камиллой Рахимовой.

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Титул в Ухане

Накануне Хвалиньская завоевала первый в карьере титул в основном туре WTA, выиграв Wuhan Open категории WTA 1000. В финале она обыграла британку Сонай Картал со счётом 2:6, 6:4, 6:2.

По данным издания, за шесть дней в Ухане Хвалиньская провела семь матчей: шесть в одиночном разряде и один в парном. После победы на Wuhan Open она поднялась на 11-е место мирового рейтинга.

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