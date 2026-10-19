W Cleveland w Stanach Zjednoczonych Tampa Bay Rays pokonali Cleveland Guardians 3:1 w piątym meczu American League Championship Series MLB. Rays objęli prowadzenie 3:2 w serii do czterech zwycięstw, informuje The Guardian.

Siedem inningów Rasmussena

Starting pitcher Tampa Bay, Drew Rasmussen, spędził na boisku siedem inningów i stracił jeden run. Pozwolił rywalom na cztery hity, zaliczył jeden walk i sześć strikeoutów. Dla 31-letniego praworęcznego pitchera było to drugie zwycięstwo w obecnych play-offach.

W trzech startach w postseason Rasmussen ma bilans 2-0 i ERA 1,29, a także 23 strikeouty i trzy walki. W pierwszym meczu serii użył changeupu 12 razy, a w piątym spotkaniu — 27 razy, z czego 21 rzutów trafiło w strefę strike’u.

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Trzy runy w pierwszych inningach

Rays zdobywali po jednym runie w każdej z pierwszych trzech zmian. W pierwszej Yandy Díaz, który zakończył mecz z trzema hitami, dotarł do drugiej bazy po doublu, a następnie zdobył run po walku, którego Parker Messick oddał Johnny’emu DeLuce przy pełnych bazach.

W drugim inningu Jonathan Aranda singlem przyniósł drużynie drugi run, a w trzecim Liam Hicks uderzeniem w środkowe pole pozwolił Chandlerowi Simpsonowi zdobyć punkt. Guardians odpowiedzieli dopiero w siódmym inningu: po singlach Stevena Kwana i José Ramíreza Chase DeLauter zaliczył RBI single.

W dziewiątym inningu Brian Baker zaliczył save — piąty w obecnych play-offach i 35. z rzędu wykorzystaną okazję do save’u. Szósty mecz serii odbędzie się w poniedziałek na Tropicana Field w St. Petersburgu na Florydzie. Jeśli konieczny będzie siódmy mecz, zostanie rozegrany we wtorek.

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