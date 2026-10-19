黑豹在缺少赫茨和巴克利的情况下击败老鹰——《卫报》

卡罗莱纳黑豹队在一场NFL比赛中以25:14击败费城老鹰队。黑豹队四分卫布莱斯·杨传球推进281码，并向汤米·特伦布尔送出两次达阵传球；丘巴·哈伯德冲球推进120码并取得一次达阵。据《卫报》报道，老鹰队在没有四分卫杰伦·赫茨和跑卫萨奎恩·巴克利的情况下出战。

赫茨因小腿血栓被列入伤病储备名单，至少将缺席四场比赛。坦纳·麦基顶替他出场，45次传球完成26次，推进215码并取得一次达阵。中场休息后，黑豹队面对对手防守并未遇到太多困难，将赛季战绩提升至3胜2负，而老鹰队的战绩为2胜4负。

威廉姆斯复出，熊队获胜

芝加哥熊队以31:23击败亚特兰大猎鹰队。卡莱布·威廉姆斯从腿筋伤势中复出后，前12次传球全部成功。德安德烈·斯威夫特冲球取得两次达阵。熊队一度以31:7领先，但在最后一节顶住了对手的反扑。

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从小腿伤势中恢复的角卫凯勒·戈登完成三次擒杀，并两次迫使对手掉球。比赛还剩2分54秒时，在芝加哥以31:23领先并进行防守的情况下，他擒杀了迈克尔·佩尼克斯二世并迫使其掉球。

本轮其他赛果

克利夫兰布朗队凭借安德烈·施米特在最后一次进攻中命中的37码任意球，以13:10击败巴尔的摩乌鸦队。由于拉马尔·杰克逊脚踝受伤，乌鸦队连续第二场由泰勒·亨特利担任四分卫。两队战绩均为4胜2负。

新英格兰爱国者队以26:19击败纽约喷气机队，德雷克·梅耶送出三次达阵传球。休斯敦得州人队在温布利球场以34:31险胜杰克逊维尔美洲虎队：凯米·费尔贝恩在比赛时间结束时命中49码任意球。新奥尔良圣徒队以34:27击败纽约巨人队，田纳西泰坦队则以26:20战胜印第安纳波利斯小马队，取得赛季首胜。

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