Connacht pokonał Saracens 45:36 w inauguracyjnym meczu fazy grupowej Pucharu Mistrzów w rugby na stadionie Dexcom. Irlandzka drużyna zdobyła siedem przyłożeń wobec sześciu rywali, informuje BBC Sport.

Strata 0:12 na początku

Saracens szybko objęli prowadzenie 12:0 dzięki przyłożeniom Sione Vainikolo i Noaha Caluoriego. Jednak Connacht odpowiedział 19 punktami z rzędu: przyłożenia zdobyli kapitan Cian Prendergast, Cathal Forde i Seamus Hurley-Langton. Przed przerwą Hurley-Langton został wykluczony na 10 minut, a Nick Tompkins wykorzystał przewagę liczebną i wyrównał na 19:19.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dublet Prendergasta i Frawleya

Connacht rozpoczął drugą połowę w osłabieniu, lecz Bundee Aki pomógł Prendergastowi zdobyć drugie przyłożenie. Saracens szybko odpowiedzieli: Owen Farrell i Elliot Daly wyprowadzili na wolną przestrzeń Rotimiego Seguna.

Decydujące okazały się dwa przyłożenia Ciarana Frawleya oraz kolejne autorstwa rezerwowego Caolina Blade’a. Vainikolo zdobył dublet dla Saracens, a późne przyłożenie Daly’ego dało zespołowi szansę na zdobycie bonusowego punktu za porażkę. Farrell nie wykorzystał jednak podwyższenia po tym przyłożeniu. Connacht również nie otrzymał punktu bonusowego, ponieważ musiał zdobyć co najmniej o trzy przyłożenia więcej niż rywale.

Czytaj nas na