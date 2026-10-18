Munster pokonał Racing 92 33:25 w Pucharze Mistrzów — BBC Sport

Irlandzki Munster pokonał francuski Racing 92 33:25 w pierwszym meczu kampanii Pucharu Mistrzów na stadionie Páirc Uí Chaoimh w Cork w Irlandii. Jak informuje BBC Sport, gospodarze zdobyli pięć przyłożeń i utrzymali prowadzenie w napiętej końcówce spotkania.

Pięć przyłożeń Munsteru

Racing 92 otworzył wynik po rzucie karnym Antoine'a Giberta, jednak Munster odpowiedział przyłożeniami Briana Gleesona i Shaya McCarthy'ego w pierwszej połowie. Po przerwie kapitan Tadhg Beirne powiększył przewagę gospodarzy, lecz francuska drużyna wróciła do walki.

Wilfrid Hulleu, Maxime Machenaud i Joey Manu zdobyli po jednym przyłożeniu dla Racing 92, zmniejszając stratę do trzech punktów pod koniec meczu. Dla Munsteru przyłożenie zdobył również Fineen Wycherley. W 70. minucie Arthur Retiere z Racing 92 otrzymał żółtą kartkę, a na dwie minuty przed końcowym gwizdkiem Craig Casey zdobył piąte przyłożenie Munsteru, zapewniając drużynie zwycięstwo.

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Uhonorowanie pamięci Anthony'ego Foleya

Mecz odbył się 10 lat i jeden dzień po śmierci legendy Munsteru Anthony'ego Foleya, pierwszego kapitana klubu, który podniósł Puchar Heinekena. Przed rozpoczęciem gry chór Shannon RFC wykonał klubową pieśń There is an Isle, która zabrzmiała na pogrzebie Foleya w Limerick.

Żadna z drużyn nie wystawiła zawodnika z numerem ósmym, a w ósmej minucie obecni uczcili pamięć byłego reprezentanta Irlandii minutą oklasków. Na meczu byli członkowie jego rodziny. W przyszłym tygodniu Munster zagra na wyjeździe z Leinsterem w United Rugby Championship.

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