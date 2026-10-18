Ирландский «Манстер» победил французский «Расинг 92» со счетом 33:25 в первом матче кампании Кубка чемпионов на стадионе Páirc Uí Chaoimh в Корке, Ирландия. Как сообщает BBC Sport, хозяева занесли пять попыток и удержали преимущество в напряженной концовке игры.

Пять попыток «Манстера»

«Расинг 92» открыл счет благодаря штрафному удару Антуана Жибера, однако «Манстер» ответил попытками Брайана Глисона и Шея Маккарти в первом тайме. После перерыва капитан Тадг Берн увеличил преимущество хозяев, но французская команда вернулась в борьбу.

Вильфрид Юлле, Максим Машено и Джои Ману занесли по попытке за «Расинг 92», сократив отставание до трех очков в конце матча. За «Манстер» также отличился Файнен Вайчерли. На 70-й минуте Артур Ретьер из «Расинга 92» получил желтую карточку, а за две минуты до финального свистка Крейг Кейси занес пятую попытку «Манстера», обеспечив команде победу.

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Почтение памяти Энтони Фоли

Матч состоялся через 10 лет и один день после смерти легенды «Манстера» Энтони Фоли — первого капитана клуба, поднявшего Кубок Хайнекен. Перед началом игры хор Shannon RFC исполнил клубную песню There is an Isle, которая звучала на похоронах Фоли в Лимерике.

Ни одна из команд не выставила игрока под восьмым номером, а на восьмой минуте присутствующие почтили память бывшего игрока сборной Ирландии минутой аплодисментов. На матче присутствовали члены его семьи. На следующей неделе «Манстер» сыграет на выезде с «Ленстером» в United Rugby Championship.

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