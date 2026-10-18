Квотербека «Филадельфия Иглз» Джейлена Херца внесли в резервный список травмированных после обнаружения поверхностного тромба в икре. Из-за этого статуса самый ценный игрок Супербоула LIX пропустит как минимум четыре матча. Как сообщает The Guardian, первоначально клуб исключил Херца из состава на ближайшую игру против «Каролины».

Травма в матче с «Рэмс»

В клубе заявили, что Херц травмировал икру 4 октября в матче против «Лос-Анджелес Рэмс», когда ее задел бутсой. О травме он сообщил медицинскому штабу «Иглз» после тренировки 8 октября. На следующий день квотербек вернулся к занятиям перед вылетом команды в Лондон на матч с «Джексонвиллом».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обследование в Лондоне

Ультразвуковое исследование провели 10 октября после прибытия команды в Лондон и предматчевой тренировки. Оно выявило поверхностный тромб. Медицинский персонал клуба и врачи в Лондоне пришли к выводу, что Херц может безопасно играть, а активность и подвижность важны. Врачи также рекомендовали повторное УЗИ в течение 72 часов после матча и обратного перелета в Филадельфию.

Читай нас в