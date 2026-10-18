Rozgrywający Philadelphia Eagles Jalen Hurts trafił na listę rezerwowych z powodu kontuzji po wykryciu powierzchownego zakrzepu w łydce. Z powodu tego statusu najbardziej wartościowy zawodnik Super Bowl LIX opuści co najmniej cztery mecze. Jak informuje The Guardian, klub początkowo wykluczył Hurtsa ze składu na najbliższy mecz z Karoliną.

Kontuzja w meczu z Rams

Klub poinformował, że Hurts doznał urazu łydki 4 października w meczu przeciwko Los Angeles Rams, gdy została ona uderzona korkiem. O kontuzji poinformował sztab medyczny Eagles po treningu 8 października. Następnego dnia rozgrywający wrócił do treningów przed wylotem zespołu do Londynu na mecz z Jacksonville.

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Badanie w Londynie

Badanie ultrasonograficzne przeprowadzono 10 października po przylocie zespołu do Londynu i treningu przedmeczowym. Wykazało ono powierzchowny zakrzep. Personel medyczny klubu i lekarze w Londynie uznali, że Hurts może bezpiecznie grać, a aktywność i ruchliwość są ważne. Lekarze zalecili również powtórne badanie USG w ciągu 72 godzin po meczu i locie powrotnym do Filadelfii.

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