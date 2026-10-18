Женская сборная Новой Зеландии по регби-лиге в Ньюкасле одержала волевую победу над Фиджи в стартовом матче чемпионата мира — 18:12. Новозеландки уступали 4:12 в первом тайме и 10:12 к перерыву, однако избежали поражения от дебютанток турнира, сообщает BBC Sport.

Фиджи повели в первом тайме

Новая Зеландия открыла счет уже на второй минуте благодаря попытке Стейси Вааки. Однако Фиджи перехватили инициативу после 21-й минуты: капитан Сереана Наитокатока прорвалась с позиции полузащитницы и вывела Лосану Луту в зачетную зону. Луту занесла первую в истории женской сборной Фиджи попытку на чемпионатах мира.

Еще через пять минут Сиенна Лейнг увеличила преимущество фиджиек. Вторая попытка Вааки перед перерывом сократила отставание Новой Зеландии до двух очков. Это был первый случай, когда новозеландки уступали в счете после первого тайма в матче чемпионата мира.

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Перелом после перерыва

После возобновления игры защита Фиджи долго сдерживала атаки соперниц. В итоге штрафные удары Захары Темары позволили Новой Зеландии сравнять счет и выйти вперед. Окончательно победу в заключительные минуты обеспечила Леянн Туфуга, занесшая мяч после поперечного удара Рейсин Макгрегор.

Главный тренер Новой Зеландии Рики Генри назвал матч «тревожным звонком» для команды и отметил, что игроки отошли от запланированной игры. Следующим соперником Новой Зеландии в группе B станет Франция в Крайстчерче, а Фиджи сыграет против Папуа — Новой Гвинеи.

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