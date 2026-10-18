«Голден Стейт Валькирии» одержали победу над «Атланта Дрим» со счётом 68:64 в первом матче финала WNBA. Самой результативной в составе победительниц стала Габби Уильямс, набравшая 26 очков и реализовавшая четыре штрафных броска в последние минуты игры.

По данным The Guardian, за 1 минуту 18 секунд до окончания встречи Уильямс дважды точно исполнила штрафные и вывела «Валькирий» вперёд. За 4,1 секунды до финальной сирены она добавила ещё два очка с линии штрафных, окончательно обеспечив своей команде победу.

Уильямс набрала 16 очков во второй четверти

Во второй четверти Уильямс записала на свой счёт 16 очков. При этом ни одна другая баскетболистка «Голден Стейт» не набрала как минимум 10 очков. Команда реализовала 32,1% бросков с игры и семь раз попала из 33 попыток из-за трёхочковой дуги.

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Уильямс сказала после матча, что команда знала: она найдёт путь к победе. В конце игры Райн Ховард не попала трёхочковым броском, а Аллиша Грэй за девять секунд до сирены не реализовала попытку, которая могла вывести «Дрим» вперёд.

Грэй вернулась после травмы

Аллиша Грэй, вернувшаяся в стартовую пятёрку «Атланты» после травмы безымянного пальца левой руки, стала самой результативной в своей команде с 19 очками. Энджел Риз оформила дабл-дабл — 14 очков и 12 подборов. Джордин Канада набрала восемь очков, отдала семь передач и сделала пять подборов.

В конце встречи Канада во время борьбы за позицию неудачно столкнулась с коленом Уильямс, после чего баскетболистке «Валькирий» оказали помощь на скамейке запасных. Защитница «Голден Стейт» Тиффани Хейз также покинула игру после того, как во время попытки перехвата ударилась лицом о пол. Второй матч серии до четырёх побед состоится в понедельник.

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