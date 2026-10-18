Валькіріс обіграли Дрім 68:64 у стартовому матчі фіналу WNBA — The Guardian

«Голден Стейт Валькіріс» здобули перемогу над «Атланта Дрім» з рахунком 68:64 у першому матчі фіналу WNBA. Найрезультативнішою у складі переможниць стала Габбі Вільямс, яка набрала 26 очок і реалізувала чотири штрафні кидки в останні хвилини гри.

За The Guardian, за 1 хвилину 18 секунд до завершення зустрічі Вільямс двічі точно виконала штрафні та вивела «Валькіріс» уперед. За 4,1 секунди до фінальної сирени вона додала ще два очки з лінії штрафних, остаточно забезпечивши команді перемогу.

Вільямс набрала 16 очок у другій чверті

У другій чверті Вільямс записала на свій рахунок 16 очок. Водночас жодна інша баскетболістка «Голден Стейт» не набрала щонайменше 10 очок. Команда реалізувала 32,1% кидків із гри та влучила сім разів із 33 спроб з-за триочкової дуги.

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Вільямс сказала після матчу, що команда знала: їй вдасться знайти шлях до перемоги. Наприкінці гри Райн Говард не влучила триочковий кидок, а Алліша Ґрей за дев'ять секунд до сирени не реалізувала спробу, яка могла вивести «Дрім» уперед.

Ґрей повернулася після травми

Алліша Ґрей, яка повернулася до стартової п'ятірки «Атланти» після травми безіменного пальця лівої руки, стала найрезультативнішою у своїй команді з 19 очками. Енджел Різ оформила дабл-дабл — 14 очок і 12 підбирань. Джордин Канада набрала вісім очок, віддала сім передач і зробила п'ять підбирань.

Наприкінці зустрічі Канада під час боротьби за позицію невдало зіткнулася з коліном Вільямс, після чого баскетболістці «Валькіріс» надали допомогу на лаві запасних. Захисниця «Голден Стейт» Тіффані Гейз також залишила гру після того, як ударилася обличчям об підлогу під час спроби перехоплення. Другий матч серії до чотирьох перемог відбудеться в понеділок.

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