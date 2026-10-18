金州女武神队在WNBA总决赛首场比赛中以68:64战胜亚特兰大梦想队。加比·威廉姆斯是胜队得分最高的球员，得到26分，并在比赛最后几分钟命中4次罚球。

据《卫报》报道，比赛还剩1分18秒时，威廉姆斯两罚全中，帮助女武神队取得领先。终场哨响前4.1秒，她又在罚球线上拿下2分，最终为球队锁定胜利。

威廉姆斯第二节得到16分

威廉姆斯在第二节得到16分。与此同时，金州队没有其他球员得分达到至少10分。球队投篮命中率为32.1%，三分球33投7中。

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威廉姆斯赛后表示，球队知道自己能够找到取胜的方法。比赛末段，莱恩·霍华德投失三分球，而阿莉莎·格雷在终场前9秒未能命中一次本可让梦想队取得领先的投篮。

格雷伤愈复出

阿莉莎·格雷因左手无名指受伤后重返亚特兰大的首发阵容，她以19分成为本队得分最高的球员。安吉尔·里斯拿下两双，得到14分和12个篮板。乔丁·加拿大得到8分，送出7次助攻并抢下5个篮板。

比赛末段，加拿大在争抢位置时不慎撞到威廉姆斯的膝盖，随后女武神队球员在替补席接受了治疗。金州后卫蒂芬妮·海耶斯在尝试抢断时面部撞到地板，也离开了比赛。七场四胜制系列赛的第二场比赛将于周一进行。

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