戈尔尼克与皮亚斯特在波兰甲级联赛德比中战平 — Interia Sport

在波兰扎布热，戈尔尼克在波兰甲级联赛第11轮比赛中以1:1战平格利维采皮亚斯特。主队以联赛领头羊身份迎战上西里西亚德比，且赛季中仅遭遇过一场失利。据Interia Sport报道，比赛于2026年10月18日举行。

七分钟内两粒进球

拉法乌·亚尼茨基在第5分钟首开纪录。他头球接应埃里克·扬扎的传中，从近距离将球送入网内。皮亚斯特在第7分钟便作出回应：乌戈·巴列霍在一次有安德烈亚斯·卡赞托尼斯参与的客队进攻后扳平比分。

在快速互有进球后，戈尔尼克拥有更多控球时间，并在对手球门前制造了更多威胁。翁德热伊·兹姆尔兹利、卡茨佩尔·乌尔班斯基和亚尼茨基都曾尝试通过远射得分。客队在巴列霍进球后主要依靠反击。

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主队错失机会

下半场开始时，马克西姆·赫兰打入一球，但助理裁判举旗示意。随后，乌尔班斯基头球将球摆渡给松德雷·利塞特，后者的凌空射门击中门柱。这名挪威人随后被埃里克·普雷科普换下，后者试图威胁多门·格里尔把守的球门，但未能进球。

比赛末段，皮亚斯特主要进行防守，并守住了平局。根据比赛统计，戈尔尼克射门27次，对手为10次；控球时间占53%，对手为47%；射正次数为5次，对手为3次。

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