Górnik i Piast zremisowali w derbach Ekstraklasy — Interia Sport

W Zabrzu w Polsce Górnik zremisował 1:1 z Piastem Gliwice w meczu 11. kolejki Ekstraklasy. Gospodarze przystępowali do derbów Górnego Śląska jako liderzy rozgrywek i mieli tylko jedną porażkę w sezonie. Jak informuje Interia Sport, mecz odbył się 18 października 2026 roku.

Dwa gole w siedem minut

Wynik w piątej minucie otworzył Rafał Janicki. Głową wykończył dośrodkowanie Erika Janży i z bliskiej odległości posłał piłkę do siatki. Piast odpowiedział już w siódmej minucie: Hugo Vallejo wyrównał po akcji gości, w której uczestniczył Andreas Katsantonis.

Po szybkiej wymianie goli Górnik częściej utrzymywał się przy piłce i stwarzał większe zagrożenie pod bramką rywali. Strzałami z dystansu próbowali zdobyć bramkę Ondřej Zmrzlý, Kacper Urbański i Janicki. Goście po golu Vallejo opierali się głównie na kontratakach.

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Niewykorzystane okazje gospodarzy

Na początku drugiej połowy Maksym Chłań zdobył bramkę, ale asystent sędziego podniósł chorągiewkę. Później Urbański zgrał głową piłkę do Sondre Lisetha, którego strzał z woleja trafił w słupek. Norwega zastąpił następnie Erik Prekop, który próbował zagrozić bramce Domna Grila, jednak nie zdobył gola.

W końcówce spotkania Piast głównie się bronił i utrzymał remis. Według statystyk meczu Górnik oddał 27 strzałów wobec 10 rywali, posiadał piłkę przez 53% czasu wobec 47%, a celnie uderzał pięć razy wobec trzech.

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