«Гурник» и «Пяст» сыграли вничью в дерби Экстракласы — Interia Sport

В Забже, Польша, «Гурник» сыграл вничью 1:1 с «Пястом» из Гливице в матче 11-го тура Экстракласы. Хозяева подходили к дерби Верхней Силезии в качестве лидеров чемпионата и имели лишь одно поражение в сезоне. Как сообщает Interia Sport, матч состоялся 18 октября 2026 года.

Два гола за семь минут

Счёт на пятой минуте открыл Рафал Яницкий. Он головой замкнул подачу Эрика Янжи и с близкого расстояния отправил мяч в сетку. «Пяст» ответил уже на седьмой минуте: Уго Вальехо сравнял счёт после атаки гостей, в которой участвовал Андреас Кацантонис.

После быстрого обмена голами «Гурник» чаще владел мячом и создавал больше угроз у ворот соперника. Ударами издали пытались отличиться Ондржей Змрзлый, Кацпер Урбаньский и Яницкий. Гости после гола Вальехо в основном рассчитывали на контратаки.

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Нереализованные моменты хозяев

В начале второго тайма Максим Хлань забил гол, однако ассистент арбитра поднял флаг. Позднее Урбаньский головой сбросил мяч на Сондре Лисета, чей удар с лёта попал в штангу. Норвежца после этого заменил Эрик Прекоп, который пытался угрожать воротам Домена Грила, однако не забил.

В концовке матча «Пяст» в основном оборонялся и удержал ничью. По статистике игры «Гурник» нанёс 27 ударов против 10 у соперника, владел мячом 53% времени против 47%, а в створ ворот пробил пять раз против трёх.

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