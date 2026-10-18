Во Франции «Тулуза» победила «Эксетер Чифс» со счётом 43:40 в матче группового этапа Кубка чемпионов по регби, играя в меньшинстве с 16-й минуты. В конце встречи английский клуб имел шанс сравнять счёт, однако Генри Слейд не реализовал штрафной удар примерно с 40 метров, сообщает BBC Sport.

Удаление в начале игры

На второй минуте «Эксетер» вышел вперёд благодаря попытке Зака Уимбуша. «Тулуза» быстро ответила попыткой Анже Капуоццо и штрафной попыткой, после которой фулбэк гостей Сэм Харрис получил жёлтую карточку.

На 16-й минуте форвард первой линии «Тулузы» Родриг Нетти был удалён за контакт плечом с головой Росса Винсента во время захвата. Несмотря на игру в 14 игроков, хозяева продолжили борьбу. К перерыву команды занесли по четыре попытки, а «Эксетер» ушёл на отдых, ведя 26:24.

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Уимбуш, вышедший на фланге вместо травмированного игрока сборной Англии Иммануэля Феи-Вабосо, оформил хет-трик. Также попытки за «Эксетер» занесли Джек Йендл, Стивен Варни и Уилл Батт.

Концовка в пользу хозяев

Во втором тайме Батт увеличил преимущество «Эксетера» до девяти очков после блокировки выносного удара Антуана Дюпона. Однако «Тулуза» отыгралась: Матис Ремюэ занёс две попытки, ещё одну оформил Ромен Нтамак.

Хозяева вышли вперёд, когда Бен Хаммерсли из «Эксетера» находился в син-бине. Слейд мог в конце матча принести своей команде ничью, но его удар прошёл мимо ворот. «Эксетер» получил одно бонусное очко за поражение с минимальной разницей.

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