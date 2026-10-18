В Польше «Богданка ЛУК Люблин» обыграла ЗАКСУ Кендзежин-Козле со счётом 3:0 в первом туре мужской TAURON Liga. Вице-чемпионы Польши выиграли выездной матч без Вильфредо Леона, который остался в запасе. Interia Sport сообщает, что японский доигровщик Ран Такахаси набрал 15 очков в дебютном матче в польской лиге.

Преимущество гостей в трёх сетах

Команда из Люблина выиграла партии со счётом 25:23, 25:22 и 25:21. В первом сете гости быстро оторвались на четыре очка, а Такахаси до завершения партии записал на свой счёт девять баллов. ЗАКСА сравняла счёт — 18:18, но в последнем розыгрыше ошибся связующий хозяев Марцин Кравецкий.

Во втором сете ЗАКСА вышла вперёд — 11:10 после эйса Томаса Пужоля. Однако «Богданка ЛУК» перехватила инициативу после контратаки Такахаси при счёте 18:16. В этой партии Миколай Савицкий набрал шесть очков, а Матеуш Малиновский — пять.

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Грозданов признан MVP

Третий сет люблинская команда начала рывком 6:1. Заметную роль на этом отрезке сыграл центральный блокирующий Алекс Грозданов, отметившийся результативными блоком и атакой. Именно Грозданова признали лучшим игроком матча.

Тренер «Богданки ЛУК» Стефан Антига также оставил в запасе диагонального Кевина Сасака, который позже получил немного игрового времени. Либеро Томохиро Огава провёл первый матч в польской лиге за люблинский клуб и, по данным издания, успешно действовал в приёме и защите. У ЗАКСЫ из-за травмы не играл связующий Квинн Айзексон, а немца Яна Циммерманна не успели зарегистрировать на первый матч сезона.

В прошлом сезоне «Богданка ЛУК Люблин» завоевала Кубок Польши, Суперкубок Польши и серебряные медали национального чемпионата.

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