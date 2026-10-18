W Polsce Bogdanka LUK Lublin pokonała ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:0 w pierwszej kolejce męskiej TAURON Ligi. Wicemistrzowie Polski wygrali wyjazdowy mecz bez Wilfredo Leona, który pozostał na ławce rezerwowych. Interia Sport informuje, że japoński przyjmujący Ran Takahashi zdobył 15 punktów w swoim debiutanckim meczu w polskiej lidze.

Przewaga gości w trzech setach

Zespół z Lublina wygrał sety 25:23, 25:22 i 25:21. W pierwszym secie goście szybko odskoczyli na cztery punkty, a Takahashi do końca partii zapisał na swoim koncie dziewięć punktów. ZAKSA wyrównała na 18:18, ale w ostatniej akcji błąd popełnił rozgrywający gospodarzy Marcin Krawiecki.

W drugim secie ZAKSA wyszła na prowadzenie 11:10 po asie Tomasza Pujola. Jednak Bogdanka LUK przejęła inicjatywę po kontrataku Takahashiego przy stanie 18:16. W tej partii Mikołaj Sawicki zdobył sześć punktów, a Mateusz Malinowski pięć.

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Grozdanov wybrany MVP

Zespół z Lublina rozpoczął trzeciego seta serią 6:1. Istotną rolę w tym fragmencie odegrał środkowy Alex Grozdanov, który zanotował skuteczny blok i atak. To właśnie Grozdanov został uznany za najlepszego zawodnika meczu.

Trener Bogdanki LUK Stéphane Antiga pozostawił na ławce również atakującego Kewina Sasaka, który później otrzymał krótki czas gry. Libero Tomohiro Ogawa rozegrał pierwszy mecz w polskiej lidze dla lubelskiego klubu i, według danych wydania, dobrze spisywał się w przyjęciu oraz obronie. W ZAKSIE z powodu kontuzji nie zagrał rozgrywający Quinn Isaacson, a Niemca Jana Zimmermanna nie zdążono zarejestrować na pierwszy mecz sezonu.

W ubiegłym sezonie Bogdanka LUK Lublin zdobyła Puchar Polski, Superpuchar Polski oraz srebrne medale mistrzostw kraju.

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