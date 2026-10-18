在波兰，卢布林博格丹卡LUK在男子TAURON Liga首轮以3比0击败肯杰任-科兹莱扎克萨。波兰联赛亚军在客场取胜，维尔弗雷多·莱昂留在替补席上。Interia Sport报道称，日本主攻手兰·高桥在波兰联赛首秀中拿下15分。

客队在三局中占据优势

卢布林队以25:23、25:22和25:21赢下三局。首局中，客队很快取得4分领先，高桥在该局结束时已拿到9分。扎克萨将比分追至18:18，但主队二传马尔钦·克拉韦茨基在最后一回合出现失误。

第二局中，扎克萨凭借托马斯·普若尔的发球直接得分以11:10领先。不过，博格丹卡LUK在18:16时凭借高桥的反击夺回主动权。本局米科瓦伊·萨维茨基拿下6分，马泰乌什·马利诺夫斯基得到5分。

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格罗兹达诺夫当选MVP

卢布林队在第三局以一波6:1开局。副攻阿莱克斯·格罗兹达诺夫在这段时间发挥了显著作用，贡献了一次得分拦网和一次进攻得分。格罗兹达诺夫被评为本场最佳球员。

博格丹卡LUK主教练斯特凡·安蒂加也让接应凯温·萨萨克留在替补席，后者随后获得了短暂的上场时间。自由人友广小川代表卢布林俱乐部完成了在波兰联赛的首场比赛，据该媒体报道，他在接发球和防守中表现出色。扎克萨的二传奎因·艾萨克森因伤未能出场，而德国人扬·齐默尔曼未能及时完成赛季首场比赛的注册。

上赛季，卢布林博格丹卡LUK夺得波兰杯、波兰超级杯以及全国锦标赛银牌。

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