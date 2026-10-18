Калверт-Льюин принес «Лидсу» ничью с «Манчестер Юнайтед» — BBC Sport

Доминик Калверт-Льюин забил во втором тайме и принес «Лидсу» ничью в матче Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» на «Элланд Роуд». После этого результата «Манчестер Юнайтед» впервые с 2019 года не может победить в шести матчах подряд, сообщает BBC Sport.

Голы в матче

«Манчестер Юнайтед» вышел вперед благодаря Брайану Мбемо, который отличился после передачи Юри Тилеманса. Калверт-Льюин сравнял счет после передачи головой Тарика Мухаремовича.

До гола нападающий «Лидса» также имел два момента после ударов головой: один мяч прошел мимо ворот, другой отразил голкипер Сенне Ламменс.

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Оценки футболистов

Самую высокую оценку BBC Sport среди всех участников матча получил Калверт-Льюин — 8 баллов из 10. По 7 баллов в составе «Лидса» получили Джеймс Траффорд, Нико Эльведи, Тарик Мухаремович, Джейден Богл и Габриэль Гудмундссон.

В «Манчестер Юнайтед» оценку 7 получили Ламменс, Гарри Магуайр, Андрей Сантос, Карлос Балеба, Тилеманс и Мбемо. Бруну Фернандеша оценили в 6 баллов: он получил желтую карточку за поздний фол на Мухаремовиче. Лисандро Мартинеса заменили в перерыве, а Нуссаир Мазрауи, вышедший вместо него, совершил важное блокирование в компенсированное время.

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