Dominic Calvert-Lewin strzelił gola w drugiej połowie i zapewnił Leeds remis w meczu Premier League z Manchesterem United na Elland Road. Po tym wyniku Manchester United po raz pierwszy od 2019 roku nie potrafi wygrać w sześciu kolejnych meczach, informuje BBC Sport.

Gole w meczu

Manchester United objął prowadzenie dzięki Bryanowi Mbeumo, który trafił po podaniu Youriego Tielemansa. Calvert-Lewin wyrównał po podaniu głową Tarika Muharemovicia.

Przed zdobyciem gola napastnik Leeds miał także dwie okazje po strzałach głową: jeden strzał minął bramkę, a drugi obronił bramkarz Senne Lammens.

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Oceny piłkarzy

Najwyższą ocenę BBC Sport spośród wszystkich uczestników meczu otrzymał Calvert-Lewin — 8 punktów na 10. Po 7 punktów w Leeds otrzymali James Trafford, Nico Elvedi, Tarik Muharemovic, Jayden Bogle i Gabriel Gudmundsson.

W Manchesterze United ocenę 7 otrzymali Lammens, Harry Maguire, Andrey Santos, Carlos Baleba, Tielemans i Mbeumo. Bruno Fernandes został oceniony na 6 punktów: otrzymał żółtą kartkę za spóźniony faul na Muharemoviciu. Lisandro Martinez został zmieniony w przerwie, a Noussair Mazraoui, który wszedł za niego, zaliczył ważny blok w doliczonym czasie gry.

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