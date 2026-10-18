W Poznaniu, w Polsce, Lech rozgromił Koronę Kielce 6:1 w meczu 11. kolejki Ekstraklasy. Dzięki zwycięstwu aktualny mistrz Polski wrócił na drugie miejsce w tabeli i zmniejszył stratę do liderującego Górnika Zabrze do jednego punktu, informuje Interia Sport.

Cztery gole przed przerwą

Gospodarze szybko zapewnili sobie przewagę, strzelając dwa gole w niespełna sześć minut. Na listę strzelców wpisali się Patrik Wålemark i Pablo Rodríguez, który przy pierwszym golu zanotował również asystę.

W 23. minucie Rodríguez zaliczył kolejne podanie otwierające drogę do bramki, a Mikael Ishak skierował piłkę do siatki Korony. Już w doliczonym czasie pierwszej połowy Ishak asystował Rodríguezowi, który zdobył swoją drugą bramkę w meczu. Zespoły schodziły na przerwę przy wyniku 4:0.

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Rodríguez zanotował pięć udziałów przy golach

W drugiej połowie Rodríguez po raz trzeci w meczu asystował Ishakowi, po czym wynik wynosił 5:0. Korona odpowiedziała golem Camilo Meny, jednak ostateczny rezultat krótko przed końcowym gwizdkiem ustalił rezerwowy Yannick Agnero.

Rodríguez zakończył spotkanie z dwoma golami i trzema asystami. Lech strzelił 15 goli w trzech ostatnich meczach polskich rozgrywek. Według statystyk spotkania zespół z Poznania utrzymywał się przy piłce przez 60% czasu i oddał 14 strzałów, z których sześć było celnych.

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