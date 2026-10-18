在法国，图卢兹在橄榄球冠军杯小组赛中以43比40击败埃克塞特酋长队，且自第16分钟起少一人作战。比赛末段，这家英格兰俱乐部有机会扳平比分，但亨利·斯莱德在约40米处罚失点球，据BBC Sport报道。

比赛开局即出现红牌

第2分钟，埃克塞特凭借扎克·温布什的达阵取得领先。图卢兹迅速以安热·卡普奥佐的达阵和一次罚达阵作出回应，随后客队全卫萨姆·哈里斯领到黄牌。

第16分钟，图卢兹前排球员罗德里格·内蒂因在擒抱中以肩部撞击罗斯·文森特头部被罚下。尽管以14人应战，主队仍继续战斗。半场结束前，两队各完成四次达阵，埃克塞特以26比24领先进入中场休息。

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温布什顶替受伤的英格兰国脚伊曼纽尔·费伊-瓦博索出任边锋，并完成帽子戏法。杰克·延德尔、斯蒂芬·瓦尼和威尔·巴特也为埃克塞特完成达阵。

主队在末段占优

下半场，巴特在封堵安托万·杜邦的解围踢后，将埃克塞特的领先优势扩大至9分。不过，图卢兹完成反超：马蒂斯·雷米耶完成两次达阵，罗曼·恩塔马克再添一次。

当埃克塞特的本·哈默斯利在临时罚下区时，主队取得领先。斯莱德本可在比赛末段为球队带来平局，但他的射门偏出。埃克塞特因以微弱差距失利获得1个奖励积分。

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