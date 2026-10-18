«Борнмут» победил «Сандерленд» со счетом 2:0 в матче Премьер-лиги на стадионе Vitality Stadium и одержал первую победу в чемпионате в этом сезоне. Как сообщает Sky Sports, команда Марко Розе выиграла матч 18 октября благодаря голам Маркуса Тавернье и Эванилсона.

Быстрый гол и удаление

Хозяева открыли счет уже на шестой минуте. Кевин Дансо и Омар Альдерете не справились с длинной передачей, после чего Эванилсон отдал пас на Тавернье, который головой отправил мяч в ворота с близкого расстояния.

На 17-й минуте «Сандерленд» остался в меньшинстве: Дансо получил прямую красную карточку за фол против Эванилсона, который выходил один на один с вратарем. До перерыва гостям удалось не пропустить во второй раз, хотя у «Борнмута» было еще несколько моментов.

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Второй мяч Эванилсона

На 48-й минуте Эванилсон удвоил преимущество хозяев. Бразильский нападающий воспользовался неточной передачей назад от Альдерете, обыграл вратаря Робина Руфса и отправил мяч в пустые ворота.

Позднее Эванилсон и Райан могли увеличить преимущество «Борнмута», однако Руфс совершил несколько сейвов. После этой победы «Борнмут» поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Сандерленд» потерпел четвертое подряд поражение в лиге и находится на 19-й позиции. Следующий матч команда проведет против «Леха» в Лиге Европы в четверг.

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