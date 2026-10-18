Bournemouth pokonało Sunderland 2:0 w meczu Premier League na stadionie Vitality Stadium i odniosło pierwsze zwycięstwo w lidze w tym sezonie. Jak informuje Sky Sports, zespół Marco Rose wygrał mecz 18 października dzięki golom Marcusa Taverniera i Evanilsona.

Szybki gol i czerwona kartka

Gospodarze otworzyli wynik już w szóstej minucie. Kevin Danso i Omar Alderete nie poradzili sobie z długim podaniem, po czym Evanilson podał do Taverniera, który z bliskiej odległości skierował piłkę głową do bramki.

W 17. minucie Sunderland grał w osłabieniu: Danso otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę za faul na Evanilsonie, który wychodził sam na sam z bramkarzem. Do przerwy gościom udało się nie stracić drugiego gola, choć Bournemouth miało jeszcze kilka okazji.

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Drugi gol Evanilsona

W 48. minucie Evanilson podwyższył prowadzenie gospodarzy. Brazylijski napastnik wykorzystał niedokładne podanie wstecz Alderete, minął bramkarza Robina Roefsa i posłał piłkę do pustej bramki.

Później Evanilson i Ryan mogli zwiększyć przewagę Bournemouth, jednak Roefs zaliczył kilka interwencji. Po tym zwycięstwie Bournemouth awansowało na 15. miejsce w tabeli. Sunderland poniósł czwartą z rzędu porażkę w lidze i zajmuje 19. pozycję. Zespół rozegra następny mecz z Lechem w Lidze Europy w czwartek.

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