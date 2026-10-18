«Брайтон» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 5:0 в матче Премьер-лиги. Одним из самых ярких моментов встречи стал гол полузащитника Диего Гомеса, который поразил ворота ударом с центральной линии поля. Как сообщает The Guardian, мяч после удара Гомеса с 51 метра перелетел через вратаря Вальтера Бенитеса.

Три гола за десять минут

Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте: защитник «Кристал Пэлас» Джейди Канво срезал мяч в собственные ворота после штрафного Паскаля Гросса. Через три минуты Гомес воспользовался потерей мяча Адамом Уортоном и удвоил преимущество «Брайтона» дальним ударом.

На 10-й минуте Ясин Аяри забил третий мяч «Брайтона». Его удар после передачи Хараламбоса Костуласа рикошетом от Канво оказался в воротах. За матч «Брайтон» нанес девять ударов в створ ворот, тогда как «Кристал Пэлас» — один.

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Повторение рекордного счета

После перерыва Костулас забил четвертый гол на 49-й минуте, а Джек Хиншелвуд, вышедший на замену, головой отправил мяч в сетку после углового на 84-й минуте. Этот результат повторил самую крупную победу «Брайтона» над «Кристал Пэлас» — 5:0 в 1956 году.

По данным издания, гол Гомеса стал самым дальним в Премьер-лиге с тех пор, как Уэйн Руни забил с 58 метров в составе «Эвертона» в матче против «Вест Хэма» в ноябре 2017 года. Для «Брайтона» это была первая победа над принципиальным соперником за четыре матча.

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