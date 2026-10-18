Brighton rozgromił na własnym boisku Crystal Palace 5:0 w meczu Premier League. Jednym z najbardziej efektownych momentów spotkania był gol pomocnika Diego Gomeza, który trafił do bramki strzałem z linii środkowej boiska. Jak informuje The Guardian, piłka po strzale Gomeza z 51 metrów przeleciała nad bramkarzem Walterem Benitezem.

Trzy gole w dziesięć minut

Gospodarze otworzyli wynik już w czwartej minucie: obrońca Crystal Palace Jaydee Canvot skierował piłkę do własnej bramki po rzucie wolnym Pascala Grossa. Trzy minuty później Gomez wykorzystał stratę piłki przez Adama Whartona i podwyższył prowadzenie Brighton dalekim strzałem.

W 10. minucie Yasin Ayari zdobył trzecią bramkę dla Brighton. Jego strzał po podaniu Charalambosa Kostoulasa, po rykoszecie od Canvota, znalazł się w bramce. W całym meczu Brighton oddał dziewięć celnych strzałów, a Crystal Palace — jeden.

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Wyrównanie rekordowego wyniku

Po przerwie Kostoulas zdobył czwartą bramkę w 49. minucie, a Jack Hinshelwood, który wszedł z ławki rezerwowych, głową skierował piłkę do siatki po rzucie rożnym w 84. minucie. Wynik ten powtórzył najwyższe zwycięstwo Brighton nad Crystal Palace — 5:0 w 1956 roku.

Według gazety gol Gomeza był najdalszym golem w Premier League od czasu, gdy Wayne Rooney zdobył bramkę z 58 metrów dla Evertonu w meczu z West Hamem w listopadzie 2017 roku. Dla Brighton było to pierwsze zwycięstwo nad odwiecznym rywalem od czterech meczów.

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