布莱顿在主场进行的英超比赛中以5比0大胜水晶宫。比赛中最精彩的时刻之一是中场球员迭戈·戈麦斯的进球，他从中线附近起脚破门。正如《卫报》报道，戈麦斯从51米外的射门越过了门将沃尔特·贝尼特斯。

十分钟内攻入三球

主队在第4分钟便打开局面：水晶宫后卫杰迪·坎沃在帕斯卡尔·格罗斯主罚任意球后将球碰入自家球门。三分钟后，戈麦斯利用亚当·沃顿丢球的机会，以一记远射将布莱顿的领先优势扩大。

第10分钟，亚辛·阿亚里打进布莱顿的第三球。他接哈拉兰博斯·科斯图拉斯传球后的射门击中坎沃发生折射后入网。全场比赛，布莱顿有9次射正，水晶宫则有1次。

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追平纪录比分

下半场，科斯图拉斯在第49分钟打进第四球，替补登场的杰克·欣谢尔伍德则在第84分钟接角球头球将球送入网窝。这一结果追平了布莱顿对阵水晶宫的最大胜利——1956年的5比0。

据该报报道，戈麦斯的进球是自韦恩·鲁尼2017年11月代表埃弗顿对阵西汉姆联时从58米外破门以来，英超距离最远的进球。这是布莱顿在四场比赛中首次战胜这一宿敌。

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