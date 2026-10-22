俄罗斯足球联盟（RFS）正在与美国足球协会就两国国家队之间可能举行的一场友谊赛进行谈判。 据俄罗斯足协代表马克西姆·米特罗法诺夫称，该组织正在考虑与美国国家队进行此类比赛的可能性。目前尚未公布这场比赛的具体日期及其他细节。

“如您所知，在达成最终协议并签署文件之前，我们绝不会对比赛谈判发表评论。我们正在考虑与美国国家队进行比赛的可能性，已就此问题与美足协多次沟通，但现在评估这些沟通的成效还为时过早。 但我可以肯定地说，目前形势相当积极，”米特罗法诺夫表示。

2022年，由于俄罗斯对乌克兰的战争，国际足联（FIFA）和欧洲足联（UEFA）无限期禁止俄罗斯国家队和俱乐部参加其主办的赛事。

俄罗斯国家队未能参加2022年世界杯的附加赛，也缺席了2024年欧洲杯、2026年世界杯以及多届国家联赛。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

ERR将因俄罗斯和白俄罗斯国旗问题而不再转播青年奥运会开幕式——ERR News。

俄罗斯体育部长因荷兰拒绝向普京麾下的体操运动员发放签证而对荷兰大为光火。

三名俄罗斯体操运动员——安吉丽娜·梅尔尼科娃、维多利亚·利斯图诺娃和安娜·卡尔米科娃——因签证被拒，将缺席在荷兰举行的世界艺术体操锦标赛。

俄罗斯和白俄罗斯的代表将在德国法兰克福举行的艺术体操世锦赛上参赛，但不得使用本国国旗等国家象征。

关注我们在