Rosyjski Związek Piłki Nożnej (RFS) prowadzi rozmowy z Federacją Piłki Nożnej Stanów Zjednoczonych w sprawie ewentualnego rozegrania meczu towarzyskiego między reprezentacjami narodowymi. Jak poinformował przedstawiciel RFS Maksym Mitrofanow, organizacja rozważa możliwość rozegrania takiego meczu z reprezentacją USA. Data i inne szczegóły dotyczące potencjalnego spotkania nie zostały jeszcze podane.

„Jak państwo wiedzą, nigdy nie komentujemy negocjacji dotyczących organizacji meczów przed osiągnięciem ostatecznych porozumień i podpisaniem dokumentów. Rozważamy możliwość rozegrania meczu z reprezentacją USA, wielokrotnie rozmawialiśmy z federacją na ten temat, ale na razie jest zbyt wcześnie, by oceniać skuteczność tych rozmów. Mogę powiedzieć, że obecnie sytuacja wygląda dość pozytywnie” – powiedział Mitrofanow.

W 2022 roku FIFA i UEFA na czas nieokreślony wykluczyły rosyjskie reprezentacje i kluby z udziału w turniejach organizowanych pod ich egidą z powodu wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Reprezentacja Rosji nie mogła wziąć udziału w barażach o awans do Mistrzostw Świata 2022, opuściła Mistrzostwa Europy 2024, Mistrzostwa Świata 2026 oraz kilka edycji Ligi Narodów.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

ERR nie pokaże ceremonii Olimpiad Młodzieżowych z powodu flag Rosji i Białorusi — ERR News.

Minister sportu RF wyraził oburzenie wobec Holandii z powodu nieudzielenia wiz gimnastyczkom Putina.

Trzy rosyjskie gimnastyczki — Angelina Melnikowa, Wiktoria Listunowa i Anna Kalmykowa — nie wezmą udziału w mistrzostwach świata w gimnastyce artystycznej w Holandii z powodu odmowy wydania wiz.

Reprezentantki Rosji i Białorusi będą rywalizować na mistrzostwach świata w gimnastyce artystycznej we Frankfurcie nad Menem bez użycia symboliki narodowej.

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