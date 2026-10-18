在新西兰奥克兰，新西兰国家无挡板篮球队在星座杯系列赛首场比赛中以56:50击败澳大利亚。比赛在Spark Arena举行。曾在格拉斯哥英联邦运动会上夺得金牌的银蕨队，以战胜世界排名第一的球队开启了这项跨塔斯曼海四场系列赛。

新西兰开局占优

据《卫报》报道，首节结束后，银蕨队以15:10领先。格蕾丝·恩韦克41次投篮命中40次，让澳大利亚守门员考特尼·布鲁斯的第100场比赛留下遗憾。恩韦克连续命中四球，帮助新西兰队在第二节将领先优势扩大到10球。

澳大利亚队主教练斯泰西·马林科维奇在比赛初段便进行了换人，让首次出场的杰丝·格伦沃尔德登场，并安排她限制恩韦克。她还改变了进攻布局，让索菲·德怀尔重返赛场。自从在对阵牙买加的英联邦运动会半决赛中终场哨响后投失一球以来，德怀尔首次出场比赛。

逆转尝试未能成功

下半场，马林科维奇换下了队长莉兹·沃森，杰米-李·普赖斯出任中锋。不过，澳大利亚队只在最后一节显著缩小了分差，该节她们以17:11获胜。这不足以完成逆转。

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新西兰队的防守由队长卡琳·伯格和凯莉·杰克逊领衔。她们面对的是由基拉·奥斯汀、索菲·加宾、卡拉·科南和索菲·德怀尔组成的澳大利亚进攻组。

马林科维奇表示，澳大利亚仍在消化格拉斯哥英联邦运动会后的失望情绪。当时，球队在半决赛输给牙买加，自1998年以来首次未能进入金牌争夺战，最终获得铜牌。她说，新西兰队目前打得非常精准，球员们在Super Netball的经验帮助她们在紧张时刻表现得更好。

如果银蕨队赢下系列赛全部四场比赛，新西兰将能够自2013年以来首次在世界排名中超过澳大利亚。

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