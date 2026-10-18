В Окленде, Новая Зеландия, сборная Новой Зеландии по нетболу победила Австралию со счетом 56:50 в стартовом матче серии Constellation Cup. Поединок состоялся на Spark Arena. Команда Silver Ferns, завоевавшая золото Игр Содружества в Глазго, начала четырехматчевую транстасманскую серию победой над лидером мирового рейтинга.

Преимущество Новой Зеландии на старте

Как сообщает The Guardian, после первой четверти Silver Ferns вели 15:10. Грейс Нвеке реализовала 40 из 41 броска, испортив голкиперу Австралии Кортни Брюс ее 100-й матч. Серия Нвеке из четырех точных бросков подряд помогла новозеландской команде во второй четверти увеличить преимущество до десяти мячей.

Тренер сборной Австралии Стейси Маринкович уже в начале игры прибегла к заменам, выпустив дебютантку Джесс Гренволд и поручив ей сдерживать Нвеке. Она также изменила построение атаки, вернув на площадку Софи Дуайер. Дуайер впервые сыграла после неудачного броска после сирены в полуфинале Игр Содружества против Ямайки.

Попытка камбэка не удалась

Во втором тайме Маринкович заменила капитана Лиз Уотсон, а Джейми-Ли Прайс вышла на позицию центровой. Однако австралийская команда смогла существенно сократить отставание только в последней четверти, которую выиграла со счетом 17:11. Этого не хватило для камбэка.

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В обороне Новой Зеландии действовали капитан Карин Бергер и Келли Джексон. Они противостояли атакующей группе Австралии, в которую входили Кира Остин, Софи Гарбин, Кара Кенен и Софи Дуайер.

Маринкович заявила, что Австралия все еще переживает разочарование после Игр Содружества в Глазго. Там команда уступила Ямайке в полуфинале, впервые с 1998 года не вышла в матч за золото и в итоге завоевала бронзу. По словам тренера, Новая Зеландия сейчас действует очень точно, а опыт игроков в Super Netball помогает им лучше играть в напряженные моменты.

Если Silver Ferns выиграют все четыре матча серии, Новая Зеландия сможет впервые с 2013 года опередить Австралию в мировом рейтинге.

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