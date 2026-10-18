W Auckland w Nowej Zelandii reprezentacja Nowej Zelandii w netballu pokonała Australię 56:50 w pierwszym meczu serii Constellation Cup. Spotkanie odbyło się w Spark Arena. Silver Ferns, które zdobyły złoto Igrzysk Wspólnoty Narodów w Glasgow, rozpoczęły czteromeczową serię trans-tasmańską od zwycięstwa nad liderem światowego rankingu.

Przewaga Nowej Zelandii na początku

Jak informuje The Guardian, po pierwszej kwarcie Silver Ferns prowadziły 15:10. Grace Nweke wykorzystała 40 z 41 rzutów, psując bramkarce Australii Courtney Bruce jej setny mecz. Seria czterech trafień z rzędu Nweke pomogła nowozelandzkiej drużynie powiększyć przewagę do dziesięciu bramek w drugiej kwarcie.

Trenerka reprezentacji Australii Stacey Marinkovich już na początku meczu zdecydowała się na zmiany, wpuszczając debiutantkę Jess Grenvold i powierzając jej zadanie powstrzymania Nweke. Zmieniła także ustawienie w ataku, ponownie wprowadzając na boisko Sophie Dwyer. Dwyer zagrała po raz pierwszy od nieudanego rzutu po syrenie w półfinale Igrzysk Wspólnoty Narodów przeciwko Jamajce.

Próba comebacku nie powiodła się

W drugiej połowie Marinkovich zmieniła kapitan Liz Watson, a Jamie-Lee Price wyszła na pozycję środkowej. Australijska drużyna zdołała jednak wyraźnie zmniejszyć stratę dopiero w ostatniej kwarcie, którą wygrała 17:11. To nie wystarczyło do comebacku.

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W obronie Nowej Zelandii wystąpiły kapitan Karin Burger i Kelly Jackson. Stawiły czoła australijskiej grupie ofensywnej, w której znalazły się Kiera Austin, Sophie Garbin, Cara Koenen i Sophie Dwyer.

Marinkovich oświadczyła, że Australia wciąż przepracowuje rozczarowanie po Igrzyskach Wspólnoty Narodów w Glasgow. Tam zespół przegrał z Jamajką w półfinale, po raz pierwszy od 1998 roku nie awansował do meczu o złoto i ostatecznie zdobył brąz. Według trenerki Nowa Zelandia obecnie gra bardzo precyzyjnie, a doświadczenie zawodniczek w Super Netball pomaga im lepiej radzić sobie w napiętych momentach.

Jeśli Silver Ferns wygrają wszystkie cztery mecze serii, Nowa Zelandia będzie mogła po raz pierwszy od 2013 roku wyprzedzić Australię w światowym rankingu.

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