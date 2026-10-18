在南非格盖贝哈，南非队与澳大利亚队之间第二场测试赛的开赛被推迟。澳大利亚赢得掷币并决定先守场，BBC体育报道。因此，南非队将率先击球。

格盖贝哈的比赛

这场男子国际测试赛系列赛在格盖贝哈的Dafabet St George's Park体育场举行。第二场测试赛定于2026年10月18日至22日举行，开赛时间定为英国时间09:00。

裁判组成员包括克里斯·加法尼、理查德·伊林沃思、理查德·凯特尔伯勒、贾瓦加尔·斯里纳特和阿诺·雅各布斯。

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球队阵容

南非队队长是滕巴·巴武马。主队首发阵容还包括艾登·马克拉姆、马奎斯·阿克曼、大卫·贝丁汉姆、马修·布雷茨克、守门员瑞安·里克尔顿、维安·马尔德、马尔科·扬森、西蒙·哈默、卡吉索·拉巴达和安里希·诺特耶。

澳大利亚队由帕特·康明斯领衔。澳大利亚首发阵容名单中有特拉维斯·黑德、尼克·马丁森、马努斯·拉布沙涅、史蒂夫·史密斯、马特·伦肖、守门员亚历克斯·凯里、博·韦伯斯特、米切尔·斯塔克、斯科特·博兰和乔什·黑兹尔伍德。

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