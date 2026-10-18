W Gqeberha w RPA opóźniono rozpoczęcie drugiego meczu testowego między reprezentacjami RPA i Australii. Australia wygrała losowanie i zdecydowała się rozpocząć grę w polu, informuje BBC Sport. W związku z tym reprezentacja RPA będzie odbijać jako pierwsza.

Mecz w Gqeberha

Spotkanie serii męskich międzynarodowych meczów testowych odbywa się na stadionie Dafabet St George's Park w Gqeberha. Drugi test zaplanowano na 18–22 października 2026 roku, a jego rozpoczęcie wyznaczono na godz. 09:00 czasu brytyjskiego.

W skład zespołu sędziowskiego weszli Chris Gaffaney, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Javagal Srinath i Arno Jacobs.

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Składy drużyn

Kapitanem RPA jest Temba Bavuma. W wyjściowym składzie gospodarzy znaleźli się również Aiden Markram, Marques Ackerman, David Bedingham, Matthew Breetzke, wicketkeeper Ryan Rickelton, Wiaan Mulder, Marco Jansen, Simon Harmer, Kagiso Rabada i Anrich Nortje.

Australijską drużynę prowadzi Pat Cummins. W wyjściowym składzie Australii zgłoszeni są Travis Head, Nick Maddinson, Marnus Labuschagne, Steve Smith, Matt Renshaw, wicketkeeper Alex Carey, Beau Webster, Mitchell Starc, Scott Boland i Josh Hazlewood.

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