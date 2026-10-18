В Гкеберхе, ЮАР, старт второго тестового матча между сборными Южной Африки и Австралии был задержан. Австралия выиграла жеребьёвку и решила начать игру в поле, сообщает BBC Sport. Соответственно, сборная ЮАР будет отбивать первой.

Матч в Гкеберхе

Поединок серии мужских международных тестовых матчей проходит на стадионе Dafabet St George's Park в Гкеберхе. Второй тест запланирован на 18–22 октября 2026 года, а его начало было назначено на 09:00 по британскому времени.

В судейскую бригаду вошли Крис Гаффани, Ричард Иллингворт, Ричард Кеттлборо, Джавагал Шринат и Арно Джейкобс.

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Составы команд

Капитаном ЮАР является Темба Бавума. В стартовый состав хозяев также вошли Эйден Маркрам, Маркес Акерман, Дэвид Бедингем, Мэттью Бретцке, wicket-keeper Райан Рикелтон, Виан Малдер, Марко Янсен, Саймон Хармер, Кагисо Рабада и Анрих Нортье.

Австралийскую команду возглавляет Пэт Камминс. В стартовый состав австралийцев заявлены Тревис Хед, Ник Мэддинсон, Марнус Лабушань, Стив Смит, Мэтт Реншоу, wicket-keeper Алекс Кэри, Бо Уэбстер, Митчелл Старк, Скотт Боланд и Джош Хейзелвуд.

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