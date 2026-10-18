Австралія обрала поле після жеребкування у тесті з ПАР — BBC Sport

У Гкеберсі, ПАР, старт другого тестового матчу між збірними Південної Африки та Австралії затримали. Австралія виграла жеребкування та вирішила розпочати гру в полі, повідомляє BBC Sport. Відповідно, збірна ПАР має бити першою.

Матч у Гкеберсі

Поєдинок серії чоловічих міжнародних тестових матчів проходить на стадіоні Dafabet St George's Park у Гкеберсі. Другий тест запланований на 18–22 жовтня 2026 року, а його початок був визначений на 09:00 за британським часом.

До складу суддівської бригади увійшли Кріс Гаффані, Річард Іллінгворт, Річард Кеттлборо, Джавегал Срінат і Арно Джейкобс.

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Склади команд

Капітаном ПАР є Темба Бавума. До стартового складу господарів також увійшли Ейден Маркрам, Маркес Акерман, Девід Бедінгем, Меттью Бретцке, вікет-кіпер Раян Рікелтон, Віан Малдер, Марко Янсен, Саймон Гармер, Кагісо Рабада та Анріх Нортьє.

Австралійську команду очолює Пат Каммінс. У стартовому складі австралійців заявлені Тревіс Гед, Нік Меддінсон, Марнус Лабушань, Стів Сміт, Метт Реншоу, вікет-кіпер Алекс Кері, Бо Вебстер, Мітчелл Старк, Скотт Боланд і Джош Гейзелвуд.

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